Токио, 5 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Никакого ущерба японским морским и воздушным судам не было зафиксировано из-за запуска КНДР, как предполагается, баллистической ракеты. Об этом 5 января заявил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси.

Official CTBTO Photostream Нобуо Киси

«Северная Корея провела запуск, предположительно, баллистической ракеты. На данный момент мы не зафиксировали никакого ущерба японским морским и воздушным судам», — сказал он.

Также глава японского минобороны отметил, что, согласно предварительным данным, ракеты упала вне пределов исключительной экономической зоны страны.

Кроме того, Киси указал, что возглавляемое им ведомство продолжает вести анализ произведенного Северной Кореей пуска.

«Если это была баллистическая ракета, запущенная по обычной траектории, то мы считаем, что она могла пролететь около 500 км», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря произвела Северная Корея.