Иркутск, 5 января, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 5 января 2022 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7171 человек, причём 16 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 158 668 (+253 за сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Госпитализирован 2173 (-58 за сутки).

В то же время излечились 145 088 пациентов (+1008 за сутки). Ещё 590 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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