Тбилиси, , 23:20 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме в Рустави, работает над экономической программой, направленной на преодоление бедности. Об этом, как передает Грузия Online, заявила член «Единого национального движения» Эка Херхеулидзе журналистам.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Он (Михаил Саакашвили) уже представил общественности один серьезный документ, я имею в виду его западный манифест, и сейчас он работает над экономической программой, направленной на преодоление нужды и бедности», — заявила Херхеулидзе.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января адвокат Михаила Саакашвили Шота Тутберидзе сообщил журналистам, что экс-президенту Грузии в тюрьме в Рустави не позволяют конфиденциально общаться со своими адвокатами.