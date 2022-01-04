Москва, , 21:45 — REGNUM Объявление персоной нон грата российского представителя Миссии ООН в Косово является продолжением провокационной линии на обострение межнациональных отношений, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

МИД России Nikita Dezhurny

«Рассматриваем очередную выходку Приштины как продолжение провокационной линии на обострение межнациональных отношений в крае, дискредитацию всемирной организации и (не в последнюю очередь) конструктивной роли России на Балканах», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

По ее словам, очевидно стремление властей Косово «избавиться от тех, кто может объективно зафиксировать деструктивную политику Приштины, проводимую в сербонаселённых районах края». МИД России осуждают действия властей Косова, заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря власти Косово объявили сотрудника миссии ООН из РФ персоной нон грата.

В свою очередь официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что статус «персона нон грата» не может применяться к сотрудникам миссии Организации Объединённых Наций.

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