Санкт-Петербург, 11 апреля, 2005, 19:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в 2005 году выпускники школ будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку 3 июня и 21 июля. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этом году в отличие от прошлого года, к участию в ЕГЭ в "первой волне", то есть 3 июня, допускаются и выпускники общеобразовательных учреждений прошлых лет, а также выпускники образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования - те, кто завершает обучение в этом году, а также те, кто закончил начальные и средние профессиональные учреждения в прошлые годы.

Регистрация выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ, началась 1 апреля и продлится до 15 апреля, потом начнется 5 мая и продлится по 20 мая в Региональном центре оценки качества образования.

21 июля во "второй волне" будут сдавать ЕГЭ абитуриенты из других регионов России, в которых единый экзамен не проводился, и те петербургские выпускники, которые по уважительным причинам не сдавали экзамен 3 июня. Для тех выпускников 2005 года, которые по состоянию здоровья обучались на дому, в санаториях, а также детей-инвалидов государственная аттестация может проводиться либо по обычной процедуре, либо в форме или по материалам ЕГЭ при наличии личного заявления выпускника, согласованного с родителями или законными представителями, поданного на имя руководителя общеобразовательного учреждения. Сертификат ЕГЭ будет действителен до 31 декабря 2005 года.