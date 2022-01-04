Брюссель, 4 января, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Ситуация на Украине и европейская безопасность будут обсуждаться на переговорах между представителями России и НАТО в Брюсселе 12 января. Об этом написал 4 января генсек НАТО Йенс Столтенберг на странице в соцсети Twitter.

Nato.int Йенс Столтенберг

«Я созвал Совет Россия — НАТО 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в особенности ситуацию на Украине и вокруг нее, вопросы, связанные с военной активностью, взаимной транспарентностью и снижением рисков», — написал генсек Североатлантического альянса.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января в заявлении представителя пресс-службы Североатлантического альянса отмечалось, что заседание Совета Россия — НАТО состоится 12 января.