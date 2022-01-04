Бишкек, 4 января, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Председатель Госкомитета безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев госпитализирован в «красную зону» Республиканской инфекционной больницы в Бишкеке. Об этом 4 января со ссылкой на источники сообщил Акипресс. По данным агентства, «Камчыбек Ташиев госпитализирован днем 4 января с пневмонией. У него взяли тесты на COVID, они будут готовы утром. Состояние главы ГКНБ удовлетворительное».Отметим, что Камчыбек Ташиев является ближайшим соратником президента Киргизии Садыра Жапарова. Основной объем властных полномочий в Киргизии раздел между данными политиками. Ранее Ташиев уже сталкивался с проблемами со здоровьем, так в феврале 2020 года политику в Германии сделали операцию — удалили тромб, расположенный близко к сердцу.