Москва, 4 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ряд вопросов. Об этом 4 января говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Министры (Лавров и Джайшанкар) поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством, — говорится в сообщении. — В ходе беседы обсуждались практические вопросы двустороннего сотрудничества в развитие итогов российско-индийского саммита в Нью-Дели 6 декабря 2021 года».

Главы МИД России и Индии, которые обменялись мнениями о подготовке к предстоящим контактам на высоком уровне, также согласовали дальнейшие шаги по расширению взаимодействия в региональных и международных делах, в том числе сотрудничества в ООН, в ШОС, БРИКС, РИК (Россия-Индия-Китай).

Отмечается, что телефонный разговор между дипломатами состоялся по инициативе индийской стороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что Россия является стратегическим партнером Индии.