Ланс, Франция, 4 января, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Сегодня, 4 января, в Лансе на стадионе «Феликс Болар» футбольный клуб «Ланс» в матче 1/16 финала Кубка Франции сезона 2021/22 сыграет с «Лиллем». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Losc.fr «Лилль»

Последний матч «Лилля» с «Лансем» завершился минимальным поражением «догов». Матч 6-го тура Лиги 1 2021/22, состоявшийся 18 сентября 2021 года, завершился со счетом 1:0. Единственный мяч забил Пшемыслав Франковкий на 74-й минуте встречи.

Вчера, 3 января, в параллельном матче 1/16 финала Кубка Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил «Ванн» со счетом 4:0. Хэт-трик на свой счет записал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе.