Челябинск, 4 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Челябинской области 3 января обнаружили ещё 400 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 148 522 случая заражения. Исцелились 138 792 пациента.

Больных COVID-19 на Южном Урале насчитывается 2276 человек. Скончались от ковида ещё 27 граждан.