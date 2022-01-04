Астана, 4 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В восьми областях Казахстана проходят протесты против повышения цен на топливный газ. Об этом 4 января ИА REGNUM сообщил политолог из Казахстана на условиях анонимности.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Протесты были вызваны повышением цен на газ, который используется как топливо в автомобилях. Цена выросла в два раза — с 60 тенге за литр до 120 тенге (1 тенге равен 0,17 российского рубля — ИА REGNUM). Повышение состоялось 1 января, в самый разгар празднования Нового года», — сообщил эксперт.

Протесты охватили восемь из семнадцати регионов Казахстана, в основном это регионы, относящиеся к Западному Казахстану — например, Актау (бывший г. Шевченко), сообщил политолог.

В Актау, по информации из соцсетей, полиция и ОМОН по отношению к протестующим ведут себя лояльно, в Астане (Нур-Султане) и Алма-Ате идут жёсткие задержания, сообщил собеседник агентства. Женщин приговаривают к штрафу, мужчин — к 15 суткам ареста.

Особенностью нынешних протестов, которая заставляет задуматься, стал тот факт, что обычно весьма пассивные и аполитичные южные регионы Казахстана (Шымкент, Туркестан) на этот раз активно поддержали протесты, заключил эксперт.

Напомним, что в Казахстане после повышения цен на газовое топливо разразились протесты, охватившие почти половину регионов страны.