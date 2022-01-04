Москва, , 16:54 — REGNUM 24-летний нападающий Шамар Николсон, перешедший в московский «Спартак» в текущее зимнее трансферное окно за 10 миллионов евро, был признан лучшим игроком сборной Ямайки в 2021 году. Об этом 4 января сообщила пресс-служба национальной команды.

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В составе сборной Ямайки Шамар Николсон принял участие в семи матчах группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В первой половине текущего сезона Шамар Николсон, выступая за «Эйпен», набрал 16 (11+5) очков по системе гол+пас в семнадцати турах бельгийской Про-Лиги 2021/22.