Астана, 4 января, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Вице-премьер Казахстана Ералы Тугжанов, возглавляющий спецкомиссию, на встрече протестующими в Актау Мангистауской области 4 января пообещал снизить цены на сжиженный газ для автомобилей до 50 тенге (около 8,5 руб) за литр. Об этом сообщает издание Tengrinews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

По данным журналистов, представители правительства также гарантировали неприкосновенность участников протестных акций. Стороны договорились в дальнейшем решать вопросы в конструктивном русле.

Ранее в правительстве заявили, что при государственном вмешательстве в цены на топливо может возникнуть его дефицит.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги. Правительство Казахстана пообещало протестующим снизить цены на газ