Воронеж, , 15:34 — REGNUM 11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Воронеже. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области.

38-летний водитель маршрутного автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на бордюр на проспекте Московском, отмечается в сообщении.

В результате пострадали 11 человек, включая водителя автобуса. Среди пострадавших — двое детей. При этом всего в транспортном средстве находились 15 пассажиров.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются.