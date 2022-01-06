Москва, 6 января, 2022, 03:20 — ИА Регнум. Сменить экономическую политику предложил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Неужели оправдан вот этот беспредел, который творится в нашей стране, неужели оправданна вот эта буржуазная идеология, которая работает исключительно на вывоз всего и вся из нашей страны, не оставляя денег даже на текущее содержание?» — рассуждает Арефьев.

«Когда все цели правительства связаны с разграблением государства, с вывозом материальных ценностей, в том числе невозобновляемых природных ресурсов, страна никогда не войдет ни в десятку, ни в пятёрку передовых, потому что эта страна деградирует, а народ её всегда останется нищим», — считает парламентарий.

Он призвал к переменам в стране.

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