Киров, 4 января, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Кировской области продолжает снижаться прирост случаев заражения коронавирусом и растёт число жертв пандемии. Суточное число вылечившихся от ковида превысило количество вновь заболевших. Это следует из данных федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 4 января, в Кировской области всего официально подтверждено 79 704 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболели 190 человек. Это на пять случаев меньше, чем было лабораторно подтверждено 2 января.

Победил болезнь 68 911 человек, доля выздоровевших составила 86,46%. Из них за сутки вылечились 264 жителя.

Жертвами пандемии в Кировской области стали 759 ковидных больных, в том числе за последние сутки умерли два пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на 30 декабря в Кировской области были вакцинированы от COVID-19 около 706 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 673 тыс. человек. Ревакцинацию прошли 129 тыс. жителей.