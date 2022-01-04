Улан-Удэ, 4 января, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, один из скончавшихся был младше 65 лет.

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 2457 человек, в том числе 27 — с начала 2022 года.

По состоянию на 4 декабря, в ковидных стационарах республики лечатся 950 пациентов, у 781 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 74 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 1969 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1307 коек: занято — 950, свободно — 357 коек. Занятость коечного фонда составляет 72,7%», — отметили в оперштабе.