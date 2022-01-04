Берлин, 4 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Проблема нехватки электронных компонентов для автомобилестроительной промышленности останется актуальной на протяжении всего 2022 года, заявил технический директор концерна Daimler Маркус Шефер на круглом столе для журналистов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Enslin Штаб-квартира Daimler в Штутгарте

Шефер рассказал, что в отрасли не ждут значительного увеличения производственных мощностей по выпуску микросхем. Он добавил, что дефицит чипов сохранится в течение всего 2022 года. Особенно остро эта проблема будет стоять в первом полугодии.

Концерн Daimler, как и другие мировые автомобилестроительные компании, в 2021 году был вынужден сократить объёмы производства из-за нехватки чипов. В октябре 2021 года компания произвела на 23,9% меньше автомобилей, чем годом ранее. В ноябре — на 21,8% меньше.

По оценкам экспертов исследовательской компании LMC Automotive, в 2021 году все автомобилестроительные компании мира выпустили 84,9 млн единиц техники. Эксперты считают, что без проблемы нехватки чипов объёмы производства оказались бы выше на 9,6 млн авто.