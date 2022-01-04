Варшава, , 14:05 — REGNUM В Польше горняки начали акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции. Об этом 4 января передает Польское агентство печати.

Отмечается, что шахтеры не смогли договориться с руководством Польской горнодобывающей группы (PGG) об оплате за сверхурочную работу. Акция протеста продлится до 5 января.

«Мы хотим, чтобы оценили по достоинству наш тяжелый труд», — заявил глава профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек.

В PGG заверили, что готовы продолжить переговоры с горняками через посредника. Общая сумма, необходимая для реализации требований протестующих, — около 130−140 млн злотых ($32 — 35 млн).

Забастовки проводятся на разных шахтах PGG: горняки не дают грузить уголь в вагоны и блокируютдвижение поездов.