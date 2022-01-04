Москва, 4 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Ожидание масштабной реформы — самое важное событие в сфере банкротства в России. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Анастасия Селиванова.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

«Пожалуй, самое важное событие 2021 года в сфере банкротства — внесение в Государственную думу РФ законопроекта, предусматривающего масштабное реформирование всей системы банкротства в России. Пока он еще не получил статус закона, так как слишком масштабны предлагаемые решения. В законопроекте предлагаются следующие новации: оценка арбитражных управляющих по балльной системе и формировать их рейтинг; введение института корпоративных арбитражных управляющих; введение вместо наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления реструктуризации долгов. Еще одна значимая новация 2021 года — отмена НДС для предприятий, признанных банкротами. С января 2021 года они не платят НДС со своей хозяйственной деятельности. НДС не облагаются товары и услуги, изготовленные или приобретенные после признания должников банкротами», — рассказала она.

Эксперт напомнила, что в 2021 году исполнился год с момента введения процедуры внесудебного банкротства через МФЦ.

«Более 2,8 тыс. человек к настоящему времени прошли процедуру банкротства во внесудебном порядке. Как видим, это в десятки раз меньше, чем общее количество банкротов 2021 года среди физических лиц, и это обстоятельство говорит о том, что процедуру надо популяризовывать и делать более доступной населению. Сейчас обанкротиться через МФЦ также не столь просто, поскольку не знакомый с нюансами банкротства человек просто не сможет должным образом подготовить все необходимые документы, а помощь конкурсного управляющего в данном случае отсутствует», — отметила Селиванова.