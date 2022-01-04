Пенза, , 13:48 — REGNUM В Пензенской области в первые новогодние дни произошло несколько пожаров, в которых погибли люди. Это следует из данных СКР по региону и управления МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

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Следственное управление проводит проверку по факту смерти двух женщин при пожаре в Каменском районе, который произошёл около часа ночи 2 января в одном из жилых домов. В ведомстве отмечают, что после тушения обнаружили в спальных комнатах тела хозяйки дома 1954 года рождения и её сестры.

По предварительной информации, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

В следственном управлении также сообщают, что ещё два человека погибли при пожаре 1 января в Пензе. После ликвидации открытого пламени в одной из квартир обнаружены тела женщины 1961 года рождения и мужчины 1965 года рождения. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

В обоих случаях о возгорании в подразделение МЧС сообщили соседи. Обстоятельства данных происшествий устанавливает следственное управление СКР, проводится комплекс проверочных мероприятий.

В сводке управления МЧС по Пензенской области отмечается, что 3 января спасатели выезжали на тушение пожара в одном из сёл Никольского района. Возгорание произошло в частном срубовом доме, есть пострадавший.