Рига, , 13:38 — REGNUM В Больнице травматологии и ортопедии столицы Латвии существенно увеличилось число пациентов, которые получили травмы, упав на скользких улицах. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Очистка тротуара от льда Дарья Драй © ИА REGNUM

Служба неотложной медицинской помощи доставляет в больницы больше пациентов с подобными травмами, чем обычно. Сообщается, что ждать своей очереди в приемном отделении Рижской больницы травматологии и ортопедии приходится по несколько часов, потому что оно переполнено.

По словам главврача больницы Угиса Зариньша, число пациентов за последние два дня увеличилось в три раза. Только в воскресенье, 2 января, за помощью обратились более сотни пациентов. Переполнена и сама больница, пришлось даже отложить около десятка плановых операций — ради неотложных.

«Очень много переломов надо оперировать, другого метода лечения, к сожалению, нет. Переломы бедра, плеча, лучевой кости возле запястья, лодыжки — это типичные переломы при падении», — пояснил Угис Зариньш.

Причина — покрытые льдом тротуары столицы страны, когда после продолжительной оттепели температура опустилась ниже нуля. Домовладельцы пока не справляются с обязанностями по приведению в порядок прилегающей к их жилой недвижимости территории.