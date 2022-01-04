Казань, 4 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Татарии продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. И при этом также растёт число жертв пандемии. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 4 января, в Татарии с начала пандемии лабораторно подтверждено 43 078 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки заболели 93 человека, что на два случая меньше, чем было 2 января.

Выздоровел в республике 36 591 человек, из них за последние сутки победили болезнь 59 жителей. Доля вылечившихся в Татарии составила 84,94%.

От осложнений, вызванных ковидом, в регионе умерли 1460 человек. Из них за последние сутки жертвами пандемии стали семь пациентов с коронавирусом. Смертность составила 3,39% (от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии и по состоянию на 30 декабря в Татарии сделано 4 595 533 теста для выявления новой коронавирусной инфекции.