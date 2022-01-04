Москва, 4 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 января провёл встречу с главой ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозёровым.

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

«Российская экономика вернулась к росту. Соответственно, увеличивается спрос и на услуги транспортных компаний, растёт грузооборот. И для дальнейшего развития РЖД мы одобрили в обсуждениях с вами, с отраслью финансовый план на трёхлетку. В нём заложили беспрецедентный объём инвестиций», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что в ближайшие три года в развитие компании планируется вложить свыше 3 трлн рублей. В правительстве ожидают большого решения задач, которые стоят перед отраслью железнодорожных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году власти Москвы предоставили по договорам аренды с РЖД 152 земельных участка для развития железнодорожной сети.