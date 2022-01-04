Ульяновск, 4 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области с начала января резко снизилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом. При этом растёт количество жертв пандемии. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 4 января, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 120 957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки выявлено 88 носителей SARS-CoV-2, что на семь больше, чем было двое суток подряд.

Отметим, что за последний месяц суточное количество официально подтверждаемых случаев заражения снизилось с 336 (за 5 декабря), а с начала января спад составил с 313 в сутки до 88.

Выздоровели в Ульяновской области 114 805 человек, доля вылечившихся составила 94,91%. В том числе за последние сутки выписаны 97 человек.

Количество летальных исходов в регионе увеличилось ещё на 11, всего в регионе скончались 3819 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 613 854 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. Под наблюдением остаются 9495 контактных лиц.