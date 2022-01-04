Калуга, 4 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 4 января. Днём ранее, 3 января, в регионе было зарегистрировано 110 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждён у 65 тыс. 651 человека, 61 тыс. 521 человек выздоровел. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли четыре человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 232 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.