Миллеровский район, Ростовская область, 4 января 2022, 12:01 — REGNUM Появились кадры с места смертельного ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском управлении ГИБДД 4 января.
На участке автодороги столкнулись LADA Kalina и грузовик «КамАЗ». От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.
На месте продолжают работать сотрудники полиции.
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