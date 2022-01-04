Миллеровский район, Ростовская область, 4 января 2022, 12:01 — REGNUM Появились кадры с места смертельного ДТП в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском управлении ГИБДД 4 января.

На месте ДТП в Ростовской области
На месте ДТП в Ростовской области
УГИБДД по Ростовской области
На месте ДТП в Ростовской области
УГИБДД по Ростовской области
На трассе в Ростовской области погибли четыре человека
УГИБДД по Ростовской области
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
УГИБДД по Ростовской области

На участке автодороги столкнулись LADA Kalina и грузовик «КамАЗ». От полученных травм на месте происшествия скончались водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.

На месте продолжают работать сотрудники полиции.

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