Улан-Удэ, 4 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года фиксируется резкое снижение суточного прироста заражений коронавирусом. Если 1 января было зарегистрировано 158 новых носителей, то за последние сутки — 130, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 107 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 76 971. Из них к настоящему времени от COVID-19 излечились 71 595 пациентов, в том числе 125 за последние сутки. 7904 человека остаются в числе контактных лиц.