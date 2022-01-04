Ещё один житель Калмыкии не смог победить COVID-19
Элиста, 4 января, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрирован один летальных исход среди пациентов с COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 4 января.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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За весь период пандемии в Калмыкии с COVID-19 не смогли справиться 732 пациента, получившие положительный результат теста на коронавирус.
ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии до конца января 2022 года продлён режим коронавирусных ограничений. В целом эпидемическая обстановка оценивается как стабильная.