Сидней, Австралия, , 13:59 — REGNUM В прошлом году рекордно низкие процентные ставки привели к росту цен на жилье в Австралии на 22%, что является рекордным ростом за последние три десятилетия. Об этом 4 января сообщил телеканал ABC.

Брисбен, Австралия Kgbo

Средняя цена на недвижимость в Австралии растет уже 15-й месяц подряд. Согласно последним данным компании CoreLogic, в декабре 2021 года рост составил еще 1%. Однако цены росли с каждым месяцем все медленнее, так как недвижимость становилась все более недоступной для тех австралийцев, которые покупают себе жилье впервые.

В прошлом месяце средняя цена на жилье в Австралии выросла на 1% до 511 тысяч долларов США.

Наибольшая средняя цена на недвижимость установилась в самом крупном мегаполисе страны Сиднее — 793 000 долларов США или чуть более одного миллиона в местной валюте.