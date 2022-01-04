Горно-Алтайск, 4 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала 2022 года ежедневно регистрируют летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Всего за четыре дня скончались четыре человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, жертвами COVID-19 за весь период пандемии в регионе достигло 571. Из них 523 умерли непосредственно от COVID-19, остальные — от сопутствующих заболеваний на фоне заражения коронавирусом.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 25 423, в том числе 20 за последние сутки. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где выявлено семь новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Майминского, Онгудайского, Усть-Коксинского и Турочакского районов.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 22, за весь период — 23 239. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 243, за весь период — 353 408», — отметили в оперштабе.