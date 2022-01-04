Мельбурн, Австралия, , 14:17 — REGNUM Парламент штата Виктория (юго-восток Австралии) намерен декриминализовать проституцию и любые другие услуги на рынке секса в течение двух лет. Об этом 4 января сообщил телеканал ABC.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Многие работники секс-индустрии с нетерпением ждут, когда верхняя палата парламента примет закон, который, как пишут журналисты, их защитит, снизит уровень порицания и насилия, а также принесет финансовые выгоды.

Однако оппозиция в штате в лице лейбористов обеспокоена многими изменениями, включая отмену правонарушений за небезопасный секс. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в этом году, и он предусмотрит двухлетний переходный период.

Журналисты пишут, что в настоящее время секс-индустрия регулируется законом штата Виктория «О секс-услугах» от 1994 года. Он устанавливает строгие условия поведения секс-работников и работы публичных домов. В соответствии с сегодняшними нормами закона уличная проституция полностью запрещена в Виктории, но деятельность борделей не подпадает под запрет.