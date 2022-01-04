Барнаул, 4 января, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 4 января 2022 года, протестированы за сутки 6004 человека, выявлен 351 новый носитель. Это на 118 человек больше, чем накануне, но и тестов сделано больше— на 4192. По прежнему не публикуется суточное число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало больше на 27 за сутки (всего 5756).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 219 (+65 за сутки) и 86 608 (+257 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 382 человека (-23 за сутки). Из них 164подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8129 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 120 855 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 102 635 человек (+734 за сутки).

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