Москва, , 11:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин проводит опрос о том, как его подписчики в телеграм-канале относятся к новогодним каникулам.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Предлагается выбрать один из вариантов ответов: пусть остаётся, как есть сейчас, выходные слишком длинные, их необходимо сократить и ещё один вариант ответа — хорошо отдыхать эти дни в теплое время года.

При этом Володин напомнил историю выходных новогодних каникул: возможно, немногие знают, что традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась не так давно.

Так, в советское время до 1947 года, когда 1 января стал выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году.

В 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать 5 дней — с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество.

В 2012 году праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный «отгул» ежегодно составляет около 10 дней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме звучат предложения по сокращению или переносу «новогодних» каникул.

Например, предлагается их сократить в пользу майских праздников, добавить к отпуску или вовсе отказаться от них.