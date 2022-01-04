Чита, 4 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 января 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 96 507 (+107 за минувшие сутки).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вместе с тем 86 240 пациентов (+194 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2202 человек (+6 за сутки). Из общего количества пациентов моногоспиталей 92 (-7 за сутки) находятся в тяжёлом состоянии, 28 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за сутки данные не изменились).

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