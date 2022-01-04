Омск, 4 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. На фоне резкого потепления в Омске продолжается обильный снегопад, начавшийся вечером 3 января. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 января в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

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Дорожные службы во время снегопада продолжают очистку городских магистралей.

«Минувшей ночью звенья УДХБ были задействованы в основном в прометании дорог и вывозе снежной массы. Сегодня днём дорожники продолжат убирать снег, прометать магистрали, а также будут обрабатывать проезжую часть противоголёдными материалами», — рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. Он добавил, что на особом контроле в праздничные дни находятся гостевые маршруты, мосты и путепроводы, остановки, пешеходные связи и места массовых гуляний.

Днём 4 января на городские дороги вышло 146 единиц спецтехники, задействовано 120 рабочих и механизаторов. За 3 января для обработки дорог использовали порядка 105 тонн песко-соляной смеси.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области днём 5 января ожидается похолодание.