Стокгольм, 4 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. 3 января стало известно, что местного политика социал-демократа из Вермланда (Швеция) будут судить сразу по нескольким случаям сексуального насилия. Ранее его арестовали по подозрению в совершении тяжких преступлений осенью 2021 года, передает телеканал SVT Värmland.

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Прокурор Ребекка Хеллгрен, которая ведет дело, в интервью журналистам подтвердила, что подозреваемому будут предъявлены обвинения по нескольким случаям изнасилования до 12 января.

«Но я еще не решила, по скольким эпизодам я буду предъявлять ему обвинения», — заявила представитель прокуратуры.

Отмечается, что случаи изнасилования имели место в течение двух лет, и политик от «Социал-демократов» отрицает какие-либо нарушения. Двое других мужчин подозревались в изнасиловании одного и того же истца, но предварительное расследование в отношении них было закрыто за отсутствием доказательств.