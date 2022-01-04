Чебоксары, 4 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Чувашии 4 января из-за резкого похолодания объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает управление МЧС.

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По данным ведомства, 4 января значительно упала среднесуточная температура воздуха: похолодало ещё на семь градусов. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Отметим, ранее автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов отмечал, что в ночь на 4 января морозы достигнут — 25… — 27 градусов, днём ожидается слабый ветер, будет светить солнце, что поможет легче перенести холодную погоду.

Что касается годового прогноза, то по расчётам синоптика-любителя, в начале февраля в Чувашии будут идти снегопады с метелями, но при этом весна, за исключением части апреля, прогнозируется сухой и тёплой. Если июнь, скорее всего, порадует настоящей летней погодой, то июль и август прогнозируются дождливыми, а осень ожидается довольно комфортной — с тёплыми периодами и без затяжных дождей.