«Чёрное небо» не уходит из Минусинска
Красноярск, 4 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В городе Минусинске (Красноярский край) сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.
(сс) LenaPear
Стела на въезде в город Минусинск
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По данным Среднесибирского УГМС, режим «чёрного неба» в городе действует с 16 часов (местное время) 3 января до 16 часов 6 января. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске режим «чёрного неба» действовал с 25 по 29 декабря.