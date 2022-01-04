Москва, 4 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В ушедшем 2021 году в России появились новые налоги — «на богатых», на банковские вклады, на криптовалюту. Эффект от их введения прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM управляющий адвокатского бюро «Глазунов и партнеры» Алексей Глазунов.

Сборщики налогов

«Одна из самых главных законодательных новаций в налоговой сфере России в 2021 году — вступление в силу закона о прогрессивной шкале подоходного налога. Теперь граждане с годовым доходом выше 5 млн рублей должны платить налог в размере 15%, а не 13%, как прежде. Средства от налога «на богатых» собираются направлять на лечение детей с редкими заболеваниями. Однако принесет ли этот налог пользу российскому государству и обществу? На мой взгляд, это популизм чистой воды, направленный против среднего класса — локомотива российской экономики. От олигархов не убудет и не прибудет, их не так уж много, а вот «рабочих лошадок» много, и им государство как бы говорит: «Зря стараешься, тикай в офшор, дойная корова…». Полагаю, это ошибка или происки врагов… Не нужно это ни российской экономике, ни власти для повышения рейтингов, ибо заигрывание с народом народную любовь не порождает, а даже наоборот», — уверен он.

Эксперт рассказал и о другой важной новации в налоговой сфере — введении налога с доходов, полученных вследствие начисления процентов на банковские вклады и депозиты.

«Налогообложению подлежат проценты со всех вкладов гражданина в том случае, если общая сумма вкладов превышает 1 миллион рублей. Тогда гражданин платит 13% НДФЛ с процентов, полученных по вкладу. При этом если общая сумма процентов по вкладу за год составляет менее 42 500 рублей, то от налога гражданин освобождается. Налоги необходимо будет заплатить не позднее 1 декабря 2022 года. Введение налога на криптовалюту — еще одно важное нововведение в сфере налогообложения. Теперь с продаваемой криптовалюты граждане должны будут платить 13%, так как криптовалюта (цифровые активы) признается цифровым имуществом. Платить налог придется самостоятельно, если уклоняться от уплаты налогов, то попадаете под стандартную ответственность за уклонение от уплаты налогов. Это позитивный шаг государства, так как учиться регулировать сферу криптовалюты просто необходимо», — отметил Глазунов.

Кроме того, предприятия-банкроты были освобождены от НДС с реализации товаров и услуг после того, как их признают банкротом.

«Это такая своеобразная мера поддержки», — пояснил эксперт.