Чебоксары, 4 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Чувашии вакцинацию от COVID-19 прошли 595 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным властей на 4 декабря, к повторной вакцинации от ковида в Чувашии приступили свыше 69 тыс. жителей республики, в том числе ревакцинацию прошёл руководитель региона Олег Николаев.

В целом вакцинацией от COVID-19 охвачено свыше 595 тыс. человек. По данным властей, уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Чувашии составляет 49%.

По последним сведениям федерального оперативного штаба России (на 30 декабря 2021 года), в республике к вакцинации приступили 593 068 жителей, из них привились двумя компонентами 559 584 человека, уровень коллективного иммунитета в Чувашии составляет 49,8%.

Отметим, что к 30 декабря 2021 года в России уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достиг 61,8%.

Напомним, 4 января стало известно о том, что глава Чувашии Олег Николаев прошёл ревакцинацию от ковида «Спутником Лайт», заявив, что после прививки у него «самочувствие хорошее». Ранее он прививался «Спутником».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чувашии недовольны темпами вакцинации от ковида в республике, в связи с чем в декабре 2021 года ввели обязательность прививки для студентов и жителей старше 60 лет, а с 20 января 2022 года ужесточаются ограничительные меры в отношении гипермаркетов (площадью более 1 тыс. кв. метров), куда будут пускать по QR-кодам.