В Китае утвердили четвёртый этап лунной программы
Пекин, 4 января, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Китайское национальное космическое управление (CNSA) утвердило четвёртый этап программы по исследованию Луны, предусматривающий отправку трёх миссий и создание совместной с Россией обитаемой станции. Об этом пишет газета China Daily.
Заместитель главы CNSA Ву Яньхуа рассказал, что новый этап программы включает отправку трёх автоматических лунных миссий. Первой из этих миссий станет зонд «Чанъэ-7», который совершит посадку на южном полюсе Луны.
Следующей миссией станет зонд «Чанъэ-6», который изготавливался как резервная копия для миссии «Чанъэ-5». Этот зонд стал первой возвращаемой лунной миссией Китая — в 2020 году аппарат доставил на Землю пробы лунного грунта.
Целью миссии «Чанъэ-6» также станет сбор образцов грунта на южном полюсе Луны. Следующим этапом станет запуск миссии «Чанъэ-8», которая является первым шагом к созданию лунной научно-исследовательской станции.
«Мы готовимся работать совместно с Россией над созданием базовой модели лунной исследовательской станции», — подытожил замглавы CNSA.
Россия и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по проекту лунной станции — обитаемой станции, которая будет размещена на Луне или окололунной орбите — в марте 2021 года. Ожидается, что соответствующее межправительственное соглашение будет подписано в 2022 году.