Астана, 4 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Руководство Казахстана не сможет добиться того, чтобы цены на сжиженный газ для автомобилей в Мангистауской области снизились вдвое, как того требуют протестующие. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев на специальной пресс-конференции.

ИА REGNUM Цены

Он прокомментировал требования протестующих в регионе снизить стоимость газа с 120 до 60 тенге (с 20 до 10 руб.). Министр отметил, что в случае снижения цен ниже рыночной стоимости может возникнуть дефицит топлива.

«Во всём есть законы рынка, которые никто не отменял. На сегодня мы не видим такой возможности, чтобы выполнить требования», — сказал Мирзагалиев.

Напомним, в Казахстане с начала 2022 года начали действовать полностью рыночные механизмы ценообразования топлива. После этого цена на него в Мангистауской области выросла в два с лишним раза до 120 тенге. 2 января в регионе начались протесты. 3 января правительство сообщило о снижении там цен на 25 — 30%.