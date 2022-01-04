Астана, 4 января, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Мангистауской области Казахстана, где вспыхнули протесты из-за резкого подорожания сжиженного газа для автомобилей, цены на топливо с 3 января снизили на 25 — 30%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Протест

«Собственники АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 до 85−90 тенге (с 20 до 15 рублей) за литр», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Агентство по защите конкуренции начало проверку в отношении владельцев АСЗ на предмет ценового сговора. Кроме того, создана правительственная комиссия, которая проведёт своё расследование.

Стоит отметить, что в Казахстане с 1 января торги топливом перевели на электронные платформы по полностью рыночным правилам. После этого в Мангистауской области более чем вдвое скакнули цены на сжиженный газ до 120 тенге (около 20 руб.) за литр, что вызвало многочисленные протесты. Водители потребовали снизить цены на топливо и начали перекрывать дороги.