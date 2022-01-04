Бийск, Алтайский край, , 07:40 — REGNUM На одной из туристических достопримечательностей в Алтайском крае — незамерзающем озере Светлое, где зимуют лебеди, накануне, 3 декабря, произошло ЧП.

Озеро Светлое. Алтайский край Видеокадр

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Некоторые посетители так хотели покормить благородных птиц, что не стали дожидаться своей очереди, и вышли прямо на хрупкий лед. Как итог — несколько человек очутились в воде.

Как сообщает сегодня, 4 декабря, официальный телеграм-канал правительства региона, к счастью, обошлось без тяжелых последствий. Для недопущения чрезвычайных происшествий в новогодние каникулы в Лебедином заказнике КГБУ «Алтайприрода» усилило режим охраны, красными лентами перекрыты возможные места прохождения людей к воде.

Также сказано, что наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2014 года в регионе впервые прошел праздник «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей и открытию зимнего туристического сезона. Успехом праздника «Алтайская зимовка» стало включение алтайскими туроператорами посещения заказника «Лебединый» в свои программы.

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