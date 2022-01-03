Мехико, , 23:01 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор обращался к Дональду Трампу во время его нахождения на посту главы США с просьбой снять обвинения с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Обрадор такжезаявил о готовности предоставить убежище Ассанжу.

Ассанж Джулиан

«До того, как закончился срок полномочий администрации президента Дональда Трампа, я в письменном виде попросил его снять обвинения с Ассанжа, простить его», — сказал мексиканский лидер на пресс-конференции.

Он добавил, что в ответ не получил письма от главы Белого дома. Мексиканский лидер также вновь заявил о готовности предоставить убежище Ассанжу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вице-премьер Австралии Барнаби Джойс призвал прекратить процедуру экстрадиции Ассанжа в США и вспомнить, что он является гражданином Австралии. По этой причине, отметил вице-премьер, Ассанжа может судить суд Великобритании либо Австралии, но третьи страны привлекать к судебному процессу нет оснований.

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