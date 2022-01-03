Манчестер, Великобритания, 3 января, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Сегодня, 3 ноября, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче 21-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 по футболу примет «Вулверхэмптон». Игра начнется в 20:30 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Фил Джонс, Люк Шоу, Рафаэль Варан, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич, Скотт Мактоминай, Джейдон Санчо, Мейсон Гринвуд, Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани.

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Конор Коуди, Макс Килман, Ромен Саисс, Фернандо Маршал, Рубен Невеш, Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Даниэл Каштелу, Франсишку Тринкан, Рауль Хименес.

Бригада арбитров: Майк Дин | Даррен Канн | Эдвард Смарт | Роберт Джонс | Андре Марринер.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с девятью победами и 31-м очком идет на седьмой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» с 25-ю очками располагается двумя строчками ниже.