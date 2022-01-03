Москва, 3 января, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Даты проведения саммита «пятерки» стран постоянных членов Совета Безопасности ООН пока не определены. Об этом 3 января заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Дат (по проведению саммита) пока нет», — сказал Песков.

Напомним, что речь идет о России, США, Великобритании, Китае и Франции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января 2022 г. лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны.