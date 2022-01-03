Таллин, 3 января, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Министр образования и науки Эстонии Лийна Керсна повысила зарплату генеральному директору Языкового департамента Ильмару Томуску. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на распоряжение министра.

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С 1 января 2022 года зарплата Томуска выросла с 3 180 евро до 3 800 евро в месяц. Отмечается, что в начале декабря 2021 года, утверждая Томуска в роли главы Языкового департамента на новый пятилетний срок, Керсна решила не менять ему зарплату. Чем вызвана смена решения, не уточняется.

Языковый департамент, долгое время называвшийся Языковой инспекцией, Томуск бессменно возглавляет с 1995 года.

Русское население страны называет учреждение «языковым гестапо» за бесконечные рейды с принудительной проверкой знания госязыка в русскоязычных учреждениях, выписывание штрафов и принуждение к увольнению работников, не знающих или плохо знающих эстонский язык.