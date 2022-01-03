Рига, 3 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента от Латвии Ивар Иябс и Роберт Зиле убеждены, что политическая «зеленая повестка» в Евросоюзе пока не учитывает реальность, в которой не обойтись без природного газа из России. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со ссылкой на дискуссию политиков в эфире местного телеканала TV24.

Die Welt Nord Stream-2

Так, Зиле отметил, что возобновляемые источники энергии не могут быть сохранены, то есть нельзя хранить ни солнце, ни ветер, ни воду. Накопить можно водород, но эта технология еще не развита, указал Зиле. Поэтому, по его мнению, все это означает, что газопровод «Северный поток — 2» придется эксплуатировать, как бы это и кому ни нравилось.

В свою очередь Иябс добавил: «Совершенно очевидно, что Европе, как ни крути, нужен этот российский газ».

Европарламентарий также напомнил, что Германия ранее отказалась от ядерной энергетики. Это означает, что потребность Германии в российском газе в ближайшие годы будет только расти.

С другой стороны, так же очевидно, что России самой нужен европейский рынок для поставок газа. Зиле также упомянул, что Россия сейчас значительно увеличила свою долю на немецком рынке и, вероятно, продолжит это делать.